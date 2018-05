União Sportiva campeão nacional da Liga Feminina 2017/2018

No segundo encontro da final da Liga Feminina, a formação micaelense venceu a Quinta dos Lombos por 69-67.

Num jogo disputado e com diversas alternâncias no marcador, o União Sportiva acabou por ser mais forte que as suas adversárias, vencendo o segundo encontro da final. Recorde-se que na última semana, em Cascais, o União Sportiva tinha ganho o primeiro encontro por 61 - 64.



Esta tarde Letícia Rodrigues foi a melhor marcadora do jogo (20 pontos) mas a maliana Coulibaly, do Quinta dos Lombos, esteve em destque na luta das tabelas, tenho ganho 19 ressaltos, sendo também distinguida como a MVP da partida.



Este foi o terceiro título de campeão nacional de basquetebol feminino do Clube União Sportiva, depois dos feitos alcançados em 2014/2015 e 2015/2016.