Teatro Micaelense acolhe 17ª edição do Juvearte - Festival de Teatro

Nos próximos dias 17, 18 e 19 de novembro, o Teatro Micaelense acolhe a 17ª edição do Juvearte.



O festival é uma iniciativa da Associação de Juventude de Candelária, que se realiza desde o ano 2000, com o intuito de promover o trabalho dos grupos de teatro dos Açores e possibilitar o contacto e a partilha de conhecimentos e experiências com grupos exteriores à região.

O Juvearte arrancou em Angra do Heroísmo, no passado dia 12 de novembro, com a apresentação no Teatro Alpendre de “Romeu e Julieta”, uma adaptação livre da obra de William Shakespeare, pelo Teatro Amador do Pombal.

O Teatro Micaelense acolhe os outros três espetáculos que compõem a programação do festival. No dia 17, o Grupo de Teatro Alpendre apresenta “O Auto da Compadecida”, de Ariano Suassuna, com encenação de Válter Peres. A 18, é a vez de “A Visita”, um espetáculo com autoria e encenação de Moncho Rodriguez, apresentado pelo Teatro Invisível. O festival encerra a 19 de novembro com “Portugal a dar à Costa”, uma revista à portuguesa, pelo Grupo de Teatro A Jangada.