Santa Clara regressa à I Liga 15 anos depois

A vitória, a uma jornada do fim do campeonato, permitiu ao Santa Clara, em pleno domingo das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, confirmar o regresso ao principal escalão do futebol português, depois de 15 temporadas consecutivas na II Liga.

A última passagem dos encarnados de Ponta Delgada ocorreu na época 2002/2003, temporada em que a equipa açoriana foi orientada por Manuel Fernandes e o brasileiro Carlos Alberto Silva, entretanto falecido.

A primeira presença na I Liga de futebol aconteceu na época 1999/2000, sob a batuta de Manuel Fernandes, treinador que levou o Santa Clara desde a II Divisão B até ao primeiro escalão. O Santa Clara ainda participou na I Liga em 2001/2002, na altura orientado por Carlos Manuel e Manuel Fernandes.

Nos últimos 15 anos o Santa Clara assumiu-se como um dos principais clubes do segundo escalão em Portugal e esteve muito perto da subida em 2008/2009, perdendo o objetivo na última jornada com uma derrota em casa do Feirense.

Com altos e baixos ao longo destes anos, esta época a equipa assumiu o objetivo de subida e conquista-o a uma jornada do final do campeonato, acompanhando na promoção à I Liga o Nacional da Madeira, que esta manhã venceu em Arouca e conquistou o título nacional da II Liga.