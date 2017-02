Região tem 70 águas balneares identificadas este ano

O arquipélago dos Açores tem este ano 70 águas balneares identificadas, mais seis do que no ano passado, disse o diretor regional dos Assuntos do Mar.



Citado numa nota de imprensa do executivo regional, Filipe Porteiro adianta que "as novas águas balneares estão todas localizadas na ilha do Pico".

"A identificação de águas balneares constitui uma garantia de qualidade perante a Comissão Europeia", refere Filipe Porteiro, esclarecendo que a inclusão das águas balneares na lista oficial deve pautar-se "por um compromisso sólido e consistente de manutenção de condições de usufruto, ao longo dos anos, nomeadamente ao nível da saúde e segurança dos banhistas".

Para este ano prevê-se que São Miguel seja a ilha com maior número de águas balneares identificadas, num total de 24, seguida da Terceira, com 15, e do Pico, com 11.