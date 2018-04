Parlamento autoriza Marcelo a deslocar-se aos Estados Unidos em junho

O parlamento autorizou esta quinta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a deslocar-se aos Estados Unidos da América no período entre 04 e 14 de junho, para participar nas comemorações do Dia de Portugal.

O consentimento da Assembleia da República, aprovado por unanimidade, acontece na sequência de uma carta do chefe de Estado, na qual este informou que tem uma "deslocação confirmada a Boston, nos dias 10 e 11 de junho, para participar nas Comemorações do Dia de Portugal", para a qual pediu autorização.

Contudo, nesta carta, com data de terça-feira, enviada ao presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, que substituiu uma anterior de 29 de março, Marcelo Rebelo de Sousa adiantou desde já que o seu período de deslocações aos Estados Unidos pode vir a situar-se entre 04 e 14 de junho.

O Presidente da República escreveu que estão "previstas deslocações aos Estados Unidos no período entre os dias 04 e 14 de junho do próximo mês de junho, para participar nomeadamente nas Comemorações do Dia de Portugal".

Marcelo Rebelo de Sousa anunciou já em junho do ano passado que as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2018 - que vão começar nos Açores - iriam decorrer nos Estados Unidos, onde, segundo a Direção Regional das Comunidades, vivem cerca de 1,4 milhões de portugueses e lusodescendentes, estimando-se que 70% sejam de origem açoriana.

Na sexta-feira passada, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, tornou público, numa iniciativa da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa, que as autoridades portuguesas e norte-americanas estão a preparar "encontros políticos de alto nível muito importantes" a realizar por altura das celebrações do 10 de Junho.