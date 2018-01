Museu da Horta promove oficina de 'steampunk'

A oficina, informa uma nota do Gabinete de Apoio à Comunicação Social (GACS), será orientada por Paula Saraiva, sendo destinada exclusivamente ao público jovem e apresentando um limite máximo de 15 participantes.



As obras de 'steampunk' são contextualizadas num passado fictício, no qual os paradigmas tecnológicos modernos ocorreram mais cedo do que na realidade, mas foram obtidos por meio do conhecimento científico já disponível na época, como, por exemplo, computadores de madeira e aviões movidos a vapor.

Nesta oficina será orientado um trabalho de pesquisa, que decorrerá na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça, por forma a que cada participante crie a sua própria personagem.

Seguidamente, já no Museu da Horta, decorrerá uma fase prática, onde os trabalhos poderão ser apresentados de várias formas, de acordo com o que for selecionado pelos participantes, pode ler-se na mesma nota.



Os interessados podem contactar o Museu da Horta através do telefone 292 202 573, do email margarida.ma.barreto@azores.gov.pt ou na receção do Museu.