Messi 'ultrapassa' Cristiano Ronaldo em receitas, Mourinho o mais bem pago

De acordo com informação avançada pelo semanário France Football, Messi atingiu, entre salário bruto, prémios e receitas publicitárias, um acumulado de 126 milhões de euros (ME), enquanto Cristiano Ronaldo se situou nos 94 ME.

Na última temporada, o jogador português tinha liderado as receitas, então com 87,5 ME, seguido de Messi, com 76,5, o que significa que o argentino viu crescerem os valores em mais 49,5 ME.

A lista milionária de 2017/18 prossegue com o brasileiro Neymar, com receitas na ordem dos 81,5 ME, e fecha o ‘top 5’ com o galês Gareth Bale, nos 44 ME, e o espanhol Gérard Piqué, já em distantes 29 ME.

Nos treinadores, José Mourinho, do Manchester United, continua a ser quem mais receitas teve, também entre salários brutos, prémios e contratos publicitários, com 26 ME em 2017/18.

O italiano Marcello Lippi, selecionador da China, surge em segundo, com 23 ME, e em terceiro o argentino Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, com receitas na ordem dos 22 ME.

Simeone situa-se à frente de Zinedine Zidane, técnico bicampeão europeu com o Real Madrid, que soma 21 ME, e do espanhol Pep Guardiola, esta época campeão pelo Manchester City, com 20 ME.