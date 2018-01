Livraria SolMar dá a conhecer os 'Livros do Ano 2017'

De acordo com a organização do evento, esta "é uma iniciativa que começou nos anos 90, prolongando-se no tempo" e que "tem como principal objetivo dar a conhecer os livros que constituíram no ano transato a preferência dos cinco leitores convidados, personalidades distintas em várias áreas profissionais ".

A Livraria Solmar explica em nota imprensa que, para o efeito, convidou Ana Monteiro, Alexandre Pascoal, Elsa Soares, Emanuel Jorge Botelho e Pedro Gomes, e está em crer que "entre sínteses e passagens, a emoção da leitura poderá ser uma espécie de contágio para que os presentes busquem as mesmas sensações e aguce a procura dessas escolhas".

Paralelamente à seleção que será dada a conhecer pelos convidados, a própria livraria apresenta um leque obras que, a nível de mercado livreiro, constituíram os grandes destaques em 2017.