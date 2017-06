Identificado fóssil mais antigo de um cogumelo

Cientistas identificaram o fóssil mais antigo de um cogumelo, com 115 milhões de anos, preservado em calcário no nordeste do Brasil, divulgou em comunicado a Universidade de Illinois, nos Estados Unidos.



Até agora, o cogumelo fossilizado mais antigo, preservado em âmbar, tinha 99 milhões de anos e foi encontrado no sudeste asiático. Os resultados da descoberta são publicados na revista científica PLOS One. Segundo a equipa científica, o cogumelo, designado com o nome científico "Gondwanagaricites magnificus", tinha cerca de cinco centímetros de altura e pregas sob o chapéu em vez de poros. Um dos coautores da investigação e especialista no estudo de fungos, Andrew Miller, salientou que os fungos "evoluíram antes das plantas terrestres e são responsáveis pela transição das plantas de um ambiente aquático para terrestre". O fóssil do cogumelo foi descoberto quando o paleontólogo Sam Heads estava a digitalizar a coleção de fósseis da formação geológica de Crato, no Brasil. O cogumelo terá 'viajado' por uma lagoa salgada, 'afundou-se' e foi coberto por camadas de sedimentos.