Governo inspira-se no 'Equipa-te' para combater a exclusão social na Região

O modelo do projeto 'Equipa-te', desenvolvido pela Associação de Promoção de Públicos Jovens em Risco (APPJ) e que foi implementado em São Miguel, vai servir para combater a exclusão social em outras ilhas do arquipélago, anunciou esta quarta-feira o Governo Regional.

Este projeto, recorde-se, decorreu do Programa Jovens +, da Direção Regional da Juventude (entidade financiadora), contou com a parceria do clube desportivo Sporting Clube Ideal (SCI), da Ribeira Grande e assenta numa lógica de intervenção psicossocial e de capacitação dos jovens através do desporto, como meio de inclusão social..



O diretor regional da Juventude, que falava quarta-feira, em Ponta Delgada, no final de uma reunião com a Direção da APPJ, salientou o sucesso da primeira edição deste projeto, sublinhando as “mais-valias que daí resultaram para mais de 70 jovens, rapazes e raparigas, em risco de exclusão social”.

“Durante cerca de um ano e meio, na Ribeira Grande, 72 jovens entre os 13 e os 18 anos participaram em atividades que potenciaram as suas competências pessoais e interpessoais, num trabalho conjunto entre a APPJ, o Sporting Clube Ideal e a Direção Regional de Juventude”, frisou Lúcio Rodrigues, acrescentando que agora o objetivo é "alargar esta metodologia a, pelo menos, duas outras ilhas dos Açores”.

Citado por uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, o governante salientou que esta metodologia de trabalho, em que são desenvolvidas dinâmicas de grupo, permite “trabalhar temas como a ansiedade, a gestão da frustração, a coesão de equipa ou a liderança”.