Governo anuncia que 'Mestre Simão' é irrecuperável

O Governo Regional acaba de esclarecer que o navio Mestre Simão, que encalhou na baía do Porta da Madalena, é irrecuperável e que, por isso, se avançará para a construção de uma nova embarcação com as mesmas caraterísticas.

O anúncio foi feito pela secretária regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha, numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho de Administração da Atlânticoline, Carlos Faias, que decorre em Ponta Delgada.

Não foram ainda apuradas as causas do acidente, mas de qualquer forma a Atlânticoline irá receber 9,2 milhões de euros pela perda total do navio.



O valor da indemnização, adiantou Carlos Faias, será aplicado na compra de um novo barco, que se prevê que possa a estar a desempenhar as funções do 'Mestre Simão' no último trimestre de 2019.