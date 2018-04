Formação multi-temas nas Casas Açorianas

De sexta a domingo, as Casas Açorianas – Associação de Turismo em Espaço Rural promove, na ilha Graciosa, um encontro de formação multi-temas para os seus associados.

O leque de assuntos, pode ler-se numa nota de imprensa enviada a este jornal, "abrange questões relacionadas com o ambiente e a sustentabilidade ambiental; estratégias de marketing e publicidade; criação de uma identidade/marca e comunicação digital; técnicas de venda e negociação e as características e objetivos do galardão Miosótis Azores – alojamentos verdes".

Os participantes, aprofunda a mesma nota, estarão perante um painel de formadores credenciados nas várias áreas em formação.