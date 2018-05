Conselho de Ilha de São Miguel quer ser estrutura "dialogante" nos Açores

O conselho de ilha de São Miguel foi recebido pelo presidente do Governo dos Açores e garantiu, em declarações aos jornalistas no final do encontro, querer ser uma "estrutura dialogante" na defesa dos interesse dos cidadãos da ilha.

O médico José Manuel Dias Pereira, presidente do conselho de ilha, empossado em fevereiro, garante que tem por interesse promover iniciativas para o conselho de ilha se afirmar uma "estrutura dialogante entre os diversos parceiros" da região, seja o Governo Regional, autarquias ou forças policiais.

Para o responsável, o órgão não pode ter um "papel residual de discussão política", que não trará benefícios aos açorianos, em concreto aos micaelenses.

José Manuel Dias Pereira, presidente da Assembleia Municipal da Lagoa, eleito pelo PS, foi escolhido em fevereiro para ser o presidente do conselho de ilha de São Miguel.

O conselho de ilha é um órgão a que compete apreciar, "numa perspetiva de integração e complementaridade", os planos dos diversos municípios da mesma ilha, sendo sua responsabilidade apreciar matérias como ordenamento do território, recursos naturais, educação ou saúde, entre outras.

Aos jornalistas, Dias Pereira declarou então querer "independência para resolver os problemas" da ilha açoriana e das autarquias locais.

"Sempre haverá dificuldades, não tenho a mínima dúvida disso. Mas tenho a certeza absoluta que as boas vontades são no sentido de vencermos as dificuldades. Estarei sempre do lado das soluções", prosseguiu o responsável.

Os mandatos anteriores do conselho da ilha de São Miguel não correram bem porque houve decisões e discussões "levadas para campos que não são do interesse da população".

O conselho de ilha tem três reuniões oficiais estabelecidas por ano e, além dos presidentes de assembleias municipais e câmaras, integram o órgão representantes de setores empresariais, movimentos sindicais, associações agrícolas e deputados eleitos pelo círculo eleitoral da ilha de São Miguel.

José Manuel Dias Pereira foi eleito com 28 votos a favor, tendo havido 11 votos negativos, cinco abstenções e um voto nulo.