Concurso público para reabilitação do porto da Horta ficou deserto devido ao valor base da obra

O concurso público lançado em setembro passado para a reabilitação do porto comercial da Horta, Açores, não teve concorrentes devido ao reduzido valor base da obra, 14 milhões de euros, revelou hoje a empresa pública Portos dos Açores



Segundo a mesma fonte, a não apresentação de propostas a este concurso "determinou a revogação da decisão de contratar" um empreiteiro para a realização da obra, que contemplava a construção de estruturas para reduzir a agitação marítima e a criação de novas áreas para as pescas e para as atividades marítimo-turísticas.

"A Portos dos Açores, S.A. vai reavaliar a estimativa orçamental da obra, pois segundo a informação que lhe chegou de potenciais interessados na execução da mesma, essa estimativa, com base na qual foi fixado o preço base do concurso, inviabilizou a apresentação de propostas", acrescentou a administração da Portos dos Açores, em comunicado.

Entretanto, o presidente da Câmara Municipal da Horta, José Leonardo Silva, reuniu hoje com a Administração da Portos dos Açores para esclarecer "algumas dúvidas" suscitadas pela Câmara do Comércio e Indústria da Horta, relativamente às soluções previstas no projeto.

À saída do encontro, o autarca socialista disse aos jornalistas que tinha feito "algumas sugestões" e que a administração da empresa Portos dos Açores tinha manifestado a abertura para as analisar.

"Eu sugeri algumas questões e a Portos dos Açores manifestou abertura para estudá-las. O que eu senti é que a administração também está empenhada em encontrarmos a melhor solução para o nosso porto", adiantou José Leonardo Silva.

A intervenção prevista pelo Governo Regional naquele porto comercial tem gerado críticas por parte da Câmara do Comércio e Indústria da Horta, dos deputados do PSD à Assembleia Legislativa dos Açores e da própria Assembleia Municipal da Horta.