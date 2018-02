Cerca de 130 sismos de média magnitude registados desde as 02h53 em São Miguel

Cerca de 130 sismos de média magnitude, com valores entre 1,9 e 3,2 na escala de Richter foram registados desde as 02h53 de hoje na ilha de São Miguel, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Em comunicado, o IPMA informa que desde as 02h53 hora local (03:53 no continente) de hoje tem sido detetado um aumento da atividade sísmica na região do Congro (Lago do Congro, Vila Franca do Campo).

Como exemplo, e de acordo com o IPMA, os sismos foram sentidos nas freguesias de Porto Formoso, Rabo de Peixe, Água d'Alto e Furnas com magnitudes de 2,7, 3,0, 3,2, 3,2 e 3,1, respetivamente, entre as 03:06 e 04:05.

Posteriormente, foram sentidos mais sismos nas zonas da Ribeira Seca (freguesia de Vila Franca do Campo) e em São Brás (freguesia da Ribeira Grande) com magnitudes a variar entre 2,9 e 3,2, respetivamente.

O IPMA adianta ainda que serão espetáveis mais sismos sentidos naquela zona.