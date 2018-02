Centro Ambiental do Priolo reabre a 17 de fevereiro

O Centro Ambiental do Priolo (CAP), na Reserva Florestal de Recreio da Cancela do Cinzeiro, na Pedreira, Nordeste, Açores, reabre sábado, passando a estar aberto aos fins-de-semana e feriados à tarde.

Segundo a Sociedade Portuguesa para o Estudos das Aves (SPEA), aquele centro é um local onde muitos turistas e açorianos procuram saber mais sobre o Priolo, uma espécie rara e que só pode ser encontrada na zona leste da ilha de São Miguel, e o seu habitat, a floresta Laurissilva dos Açores.

No CAP é também apresentado o trabalho de mais de uma década em prol da preservação do Priolo, desenvolvido em conjunto pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Governo dos Açores e vários parceiros, em intervenções na Zona de Proteção Especial (ZPE) Pico da Vara / Ribeira do Guilherme, uma área de valor natural para a proteção do habitat do Priolo e que integra o Parque Natural da maior ilha dos Açores.