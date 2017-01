Casino de Ponta Delgada abre "dentro de poucas semanas"

A empresa concessionária do casino de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, anunciou hoje que a infraestrutura "iniciará atividade dentro de poucas semanas", faltando apenas chegar o "último lote de equipamento".



"O casino de Ponta Delgada iniciará a sua atividade dentro de poucas semanas e contará, no arranque, com 35 colaboradores", disse à agência Lusa a administradora, Vânia Paim.

A administradora da Romanti Casino Azores - Jogo e Animação Turística, SA. adiantou que está também a ser terminada a instalação dos sistemas de gestão e do sistema do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.

A Romanti é a única empresa autorizada pelo Governo Regional a assumir a posição de concessionária da exploração, em exclusivo, de jogos de fortuna ou azar na ilha Terceira, com uma sala de máquinas de jogo, e, na ilha de São Miguel, com um casino.

A possibilidade de existir jogos de fortuna ou azar nos Açores remonta a 2003, quando foi celebrado o primeiro contrato com a Atlântida Sociedade de Turismo e Animação, SA. (ASTA).

Em 2014 o Governo dos Açores decidiu alterar as condições do contrato e a cessão da posição contratual da concessionária para a empresa Romanti Casino Azores - Jogo e Animação Turística, SA.

No entanto, o calendário aprovado pelo executivo açoriano, liderado pelo socialista Vasco Cordeiro, determinava que a 28 de janeiro de 2016 estivessem a funcionar o casino, entre outros investimentos.

Fonte da vice-presidência do Governo Regional explicou não haver lugar a coimas pelo incumprimento, uma vez que "houve sucessivas prorrogações do prazo devidamente justificadas", sendo que no caso da Terceira a sala de máquinas de jogos (tipo ‘slot machine’) "já está em funcionamento".

Numa informação escrita enviada à agência Lusa, o Turismo de Portugal referiu que o processo de instalação do primeiro casino nos Açores tem sido acompanhado pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos e que "ainda não é conhecida uma data concreta para a abertura do casino”.

De acordo com a mesma entidade, a exploração e a prática dos jogos de fortuna "só são permitidas nos casinos existentes em zonas de jogo criadas por decreto-lei".

"Atualmente existem dez zonas de jogo, Algarve, Estoril (abrange Lisboa), Troia, Figueira da Foz, Póvoa de Varzim, Espinho, Vidago-Pedras Salgadas, Açores, Funchal e Porto Santo", refere o Turismo de Portugal, acrescentando que no total estão legalmente a funcionar em Portugal 11 casinos.

O casino de Ponta Delgada vai ficar instalado no edifício do único hotel de cinco estrelas em funcionamento na cidade.