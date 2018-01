Bolieiro desafia juntas a criarem Unidades Locais de Proteção Civil

José Manuel Bolieiro lançou mesmo o desafio quando procedia à entrega de diplomas de proteção civil aos doze membros da Unidade Local de Proteção Civil (ULPC) dos Arrifes, até agora a única freguesia que se fez dotar dessa estrutura de segurança.

"Temos um conjunto de instrumentos de planeamento e de estratégia que estão definidos. É preciso, agora, desenvolver esta cultura das existências junto das populações e, em particular, em cada uma das freguesias instalar as Unidades Locais de Proteção Civil”, apelou o autarca, citado por uma nota informativa municipal.

“Está na hora de passar da informação para os atos concretos, nomeadamente para a criação das Unidades Locais de Proteção Civil”, prosseguiu o edil, congratulando-se com a proatividade da Junta de Freguesia dos Arrifes, bem como a disponibilidade demonstrada em partilhar o seu conhecimento e experiência com as restantes freguesias do concelho de Ponta Delgada.