Avaria no matadouro das Flores obriga ao envio de subprodutos para a Terceira

Uma avaria no matadouro da ilha das Flores, vai obrigar ao envio dos subprodutos animais para a Central de Valorização Energética da Ilha Terceira, anunciou hoje o Governo Regional.



“O matadouro das Flores está confrontado com uma avaria na incineradora, designadamente ao nível do refratário, estando o Instituto de Alimentação e Mercado Agrícolas a diligenciar junto da empresa instaladora uma solução definitiva para o problema deste equipamento”, informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.

Segundo a mesma nota, “na impossibilidade do uso temporário da incineradora e estando já encerrados os aterros da ilha das Flores”, o matadouro tem recorrido “ao enterramento dos subprodutos [produtos animais não destinados ao consumo humano] num terreno da sua propriedade, cobrindo-os imediatamente após a deposição”.

A partir de agora, “até que se resolva a situação de indisponibilidade da incineradora do matadouro das Flores, os seus subprodutos serão enviados para a Central de Valorização Energética da Terceira”, adianta o Governo Regional.

De acordo com o secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, a solução para os subprodutos é aquela central.