Antigo tribunal de Santa Cruz das Flores vai acolher incubadora de empresas

O edifício do antigo tribunal de Santa Cruz das Flores vai acolher uma incubadora de empresas, um investimento de meio milhão de euros, disse o presidente do município, José Carlos Mendes.



"Este é um projeto importante para o concelho", afirmou José Carlos Mendes, salientando que a obra visa "reabilitar e recuperar um edifício histórico, que faz parte do património da vila de Santa Cruz", onde funcionou o tribunal "durante muitos anos", e depois adaptá-lo a uma incubadora de empresas.

Segundo o autarca, o objetivo é dar "oportunidade aos jovens, especialmente aos jovens qualificados, que se queiram instalar no concelho" e "formar a sua própria empresa", dando o município nos "primeiros anos de vida" das empresas apoio, para que possam criar "mais riqueza, mais emprego".

"No fundo, pretendemos criar desenvolvimento e fixar pessoas", adiantou o presidente do município, explicando que a obra será financiada em 85 por cento pelo Programa Operacional Açores 2020.

Acreditando que o investimento, com um prazo de execução de 12 meses, possa arrancar em maio próximo, José Carlos Mendes informou que o espaço terá capacidade para alojar sete empresas.

"Para o nosso concelho e para a nossa ilha, [o espaço] tem as condições ideais e não haverá certamente nenhuma empresa que fique de fora. Se houvesse, por exemplo, listas de espera, nós iríamos resolver o problema", garantiu o responsável, esclarecendo que as empresas vão ocupar a incubadora gratuitamente, dispondo de equipamento informático e de telecomunicações, além de apoio técnico, especialmente jurídico, quando necessário.

Segundo José Carlos Mendes, esta será a primeira incubadora de empresas da ilha das Flores, do grupo ocidental do arquipélago dos Açores.

Santa Cruz das Flores tinha em 2015 cerca de 2.200 habitantes, de acordo com as estimativas provisórias anuais da população residente do Instituto Nacional de Estatística.