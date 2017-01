Ambiente multa MUSAMI por envenenar gaivotas

A edição do Açoriano Oriental de hoje noticia que a empresa da Associação de Municípios da Ilha de São Miguel incorre no pagamento de uma multa por ter usado método ilegal para controlar população de gaivotas no aterro



Nesta edição, o leitor poderá ainda ficar a saber que a Assembleia de Freguesia do Pico da Pedra prossegue o inquérito, desta vez, aos cidadãos que se dizem lesados pelo presidente da Junta de Freguesia, enquanto empresário. "OE 2017 sem verba para radar meteorológico", "Dulce Pontes em Gala de Beneficência no Coliseu" e "Marcelo fala com Trump sobre base das Lajes" são outros dos assuntos a ler no jornal de hoje, onde o Desporto dá conta das novas regras do Campeonato de Ralis dos Açores.