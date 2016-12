Agência Espacial Europeia lança mapa detalhado com povoações da Terra

A Agência Espacial Europeia (ESA na sigla em inglês) anunciou hoje o lançamento de um mapa cartográfico detalhado que consegue localizar praticamente todas as povoações existentes na Terra.



O mapa diferencia-se dos restantes porque “não mostra apenas os centros urbanos, mas também minúsculas aldeias” graças às mais de 180.000 imagens de alta resolução tiradas pelos satélites alemães TerraSAR-X e TanDEM-X, explicou a ESA em comunicado.

Segundo a agência, estes dados de satélite são “quase cem vezes mais detalhados que os dados óticos do norte-americano Landsat, utilizados habitualmente para cartografar extensões urbanas”.

O mapa da ESA permite um retrato a preto e branco da presença humana no planeta, mostrando inclusive habitações isoladas.

“Antes não dispúnhamos de todas as aldeias nas zonas rurais. Estas podem ser a chave para a compreensão da distribuição geográfica, de vetores de doenças ou para analisar a pressão sobre a biodiversidade”, disse Thomas Esch, do Centro Aeroespacial Alemão, encarregado da elaboração do mapa, citado pela agência noticiosa espanhola EFE.

Além disso, as povoações rurais continuam a ser o lar de quase metade da população mundial, cerca de 3.000 milhões de pessoas, adiantou.

Designado como “Global Urban Footprint” (Peugada Urbana Global), o mapa estará disponível gratuitamente a partir deste mês na Plataforma de Exploração Temática Urbana (U-TEP) da ESA.