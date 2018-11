Zona da Ribeira dos Bispos registada na Carta Arqueológica dos Açores

A junta de freguesia de Nossa Senhora dos Remédios, na Povoação, anunciou que toda a zona da Ribeira dos Bispos, nomeadamente, o conjunto de moagens existente no local, foi registada na Carta Arqueológica dos Açores.

Em comunicado, o executivo da freguesia congratulou-se “por mais um objetivo alcançado por este executivo em prol da valorização do património cultural da freguesia”.



“Trata-se de mais um motivo de orgulho para a população da freguesia de Nossa Senhora dos Remédios. O nome da freguesia fica, assim, oficialmente registado no património arqueológico dos Açores”, refere a junta de freguesia.



A junta de freguesia de Nossa Senhora dos Remédios considerou ainda que “este registo vem valorizar ainda mais todo o trabalho e esforço que este executivo está a fazer, nomeadamente na valorização desta zona e abertura de um trilho”.



O trabalho de registo da Zona da Ribeira dos Bispos na Carta Arqueológica dos Açores foi efetuado em parceria com a Direção Regional da Cultura.