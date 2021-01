Zona Açores mantém suspensão

A decisão foi tomada pela Associação Gestora dos Quadros Competitivos (AGQC), a Associação de Voleibol da Ilha Terceira, após auscultar as seis associações regionais (São Miguel, Te

rceira, Santa Maria, Flores, Pico e Faial) e a Associação de Desportos da Graciosa, que gere o voleibol naquela ilha, além da Federação Portuguesa de Voleibol.

Ficou programada uma nova reunião de avaliação da situação epidemiológica para o dia 28 de janeiro (quinta-feira), que pode ser antecipada “caso haja alguma alteração aos pressupostos vigentes” da crise pandémica que assola, principalmente, a ilha de São Miguel.

O comunicado da AGQC, divulgado esta segunda feira, justifica o novo adiamento porque as Zonas Açores (tanto em masculinos como em femininos) decorrem “num âmbito amador”, pelo que as deslocações inter ilhas para a realização dos jogos cria “sérios constrangimentos aos agentes desportivos nelas participantes”.

Em todo o caso, foi solicitado aos clubes para darem início a conversações para acordarem as datas que permitam regularizar as jornadas com jogos em atraso.

No setor masculino estão por disputar os jogos Associação Desportiva Praiense-Clube Escolar das Flores, das 3.ª e 4.ª jornadas. Cada equipa que se desloca realiza dois jogos com o clube anfitrião.

A primeira fase masculina começou a 17 de outubro e foi interrompida a 15 de novembro após a 6.ª jornada.



A classificação é a seguinte: 1.º Marienses, 17 pontos; 2.º FC Calheta, 11; 3.ºs Clube Escolar das Flores e Associação Praiense, 7 (ambos com menos 2 jogos); 5.º Antigos Alunos, 6 e Angústias Atlético da Horta, 0 pontos.

Em femininos há em atraso os jogos Clube ANA, de Santa Maria-Associação Praiense, das 5.ª e 6.ª jornadas, e o Clube Escolar do Topo-Associação Praiense e Fonte do Bastardo-Clube ANA, das 7.ª e 8.ª jornadas.

A prova do género feminino principiou a 10 de outubro e foi suspensa a 22 de novembro.



A classificação desta zona, onde não está incluído nenhum clube da ilha de São Miguel, está como se segue: 1.º Santa Cruz, da Graciosa, 23 pontos (8 jogos); 2.º Associação Praiense, 12 (4j); 3.º Clube Escolar do Topo, 10 (6j); 4.º FC Calheta, 9 (8j); 5.ºs Clube ANA (4j) e Fonte do Bastardo (6j), 0 pontos.