Zelensky esperado em Madrid na segunda-feira

Zelensky e o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, deverão assinar na segunda-feira um acordo bilateral para garantir apoio militar e financeiro de Espanha à Ucrânia a longo prazo, no contexto da ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022.

A Ucrânia já assinou ou prevê assinar acordos similares com outros países da União Europeia (UE) e da NATO (a aliança de defesa de países da Europa e da América do Norte).

A visita de Zelensky a Madrid foi inicialmente anunciada, pela Casa Real de Espanha, para 17 de maio, mas o Presidente ucraniano cancelou a deslocação por causa da evolução da guerra e dos desenvolvimentos na região de Kharkiv (nordeste), alvo de uma intensa ofensiva russa, lançada em 10 de maio, que destruiu edifícios residenciais e infraestruturas civis, e provocou milhares de deslocados.

Zelensky devia ter-se deslocado também a Lisboa na mesma viagem, segundo diversas fontes, embora nenhum dos Governos tenha chegado a confirmar oficialmente a deslocação naquela data.

O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, tinha apenas confirmado, no dia 15 de maio, que estava a ser preparada uma visita do Presidente da Ucrânia a Portugal, sem adiantar mais pormenores sobre a data ou programa da deslocação.

No mesmo dia, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, sem abordar a visita de Zelensky, afirmou que Portugal está a trabalhar no acordo de garantias de segurança com a Ucrânia, que já foi anunciado pelo executivo anterior, em julho de 2023, após uma cimeira da NATO.

Rangel disse que "os serviços diplomáticos" continuam a trabalhar no documento "até haver uma versão final em condições de ser assinada", sem dar mais detalhes.

Está em causa um acordo bilateral de Portugal com a Ucrânia, em linha com outros que Kiev já assinou ou se prepara para assinar com outros países.

O objetivo é dar mais garantias de segurança à Ucrânia, com apoio militar e financeiro a longo prazo.

Ainda no dia 15, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, falou com Zelensky, por telefone, a quem confirmou a presença de Portugal na Cimeira da Paz prevista para junho na Suíça.

“Estou grato ao primeiro-ministro Montenegro por confirmar a presença de Portugal e por me garantir que o seu país utilizará os seus contactos para garantir o máximo apoio internacional para a Cimeira da Paz”, escreveu Zelensky numa publicação na rede social X em 15 de maio.