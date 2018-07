As mais lidas

O extremo assinou por duas temporadas, a título definitivo, desvinculando-se assim do FC Porto. É previsto que o jogador possa chegar ainda esta quinta feira a Ponta Delgada por fora a integrar o treino da equipa amanhã, sexta feira.

O jogador que também pode atuar como avançado, assinou com os encarnados de Ponta Delgada, por duas épocas

O extremo direito, Zé Manuel, de 27 anos é o novo reforço do Santa Clara.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok