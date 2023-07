XXIX Grande Festival de Folclore da Relva

O festival contará com a participação de vários grupos da ilha de São Miguel, do Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras (ilha do Pico), Grupo de Pauliteiras e Grupo Folclórico da Associação Mirandanças (Miranda do Douro) e Grupo de Bailes Tradicionais Alxibeira (Galiza, Espanha).

O festival começa pelas 19:30 locais (20:30 em Lisboa) com a cerimónia de entrega de lembranças no Centro Cívico e Cultural, seguindo-se um desfile folclórico e etnográfico pelas Avenidas 5 de Agosto e da Igreja e a atuação dos grupos participantes junto da Igreja de Nossa Senhora das Neves.