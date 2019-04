XXIV Congresso Nacional da ANMP decorrerá em 29 e 30 de novembro em Barcelos

O XXIV Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) decorrerá em 29 e 30 de novembro na cidade de Barcelos, indicou o presidente do organismo, Manuel Machado.

O congresso, que “não é eletivo", debaterá, "entre todos os municípios, do continente e das ilhas", vários temas tidos por determinantes para "o futuro próximo de Portugal", segundo a ANMP.

O Conselho Diretivo da associação esteve hoje reunido em Ponta Delgada, nos Açores.

O anterior congresso da entidade decorreu em Portimão (distrito de Faro), em dezembro de 2017, dois meses depois das eleições autárquicas.

Também em declarações aos jornalistas, o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, que hoje foi o anfitrião da reunião dos municípios portugueses, destacou a visita aos Açores como importante para a "integralidade territorial no acompanhamento da ANMP para com os seus pares".

Na reunião de hoje foi aprovado o relatório de atividades e contas da ANMP de 2018, "o que significa que a associação cumpriu inteiramente os objetivos a que se propôs, nomeadamente dialogando com os órgãos de soberania, respondendo às solicitações das autarquias" ou "elaborando propostas sobre os assuntos que, mesmo não constando do plano de atividades definido, se revelaram fundamentais para os municípios e as populações", indicou Manuel Machado.