XVIII Exposição de Camélias nas Furnas

Organizada pela Câmara Municipal da Povoação, em colaboração com o Terra Nostra Garden Hotel e a Junta de Freguesia de Furnas, a mostra de camélias, deste ano, contará, novamente, com mais de 200 variedades que estarão em exposição no harmonioso ambiente do Casino.

Fernando Costa, Chefe do Parque Botânico Terra Nostra, é, uma vez mais, o mentor de toda a estética que está montada na sala central do Casino; um trabalho nem sempre fácil onde a criatividade é, constantemente, posta à prova.

A exposição de Camélias poderá ser vista no sábado (dia 15), das 13 às 20 horas e no domingo (dia 16), das 10 às 20. À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a Câmara da Povoação entregará a bilheteira a favor de uma instituição concelhia.

Recorde-se que além da rica e vasta variedade de camélias, presentes nesta exposição estarão os habituais viveiristas, artesãos e produtores locais com o que de melhor se faz no Concelho da Povoação, para degustação e venda.