XVII Festival de Folclore do Grupo Ilha Verde este fim de semana

As Noites de Verão desta semana, em Ponta Delgada, serão marcadas pela realização do XXVII Festival de Folclore do Grupo Folclórico Ilha Verde, que terá lugar nas Portas da Cidade, na sexta-feira, dia 27 de julho, pelas 21h30.

Entretanto e na quarta-feira, dia 25 de julho, pelas 21h30, as ruas do Centro Histórico vão receber a animação itinerante “A Ilha do chá”, da Associação Tradições, e a 26 de julho, pelas 21h30, tem lugar a Noite de Fado, na Praça do Município, com Paulo Linhares, Alfredo Gago da Câmara e Ricardo Melo, diz nota da autarquia.



No sábado, 28 de julho, pelas 20h00, haverá pula-pulas instalados no Lado Norte do Largo da Matriz e, pelas 21h30, tem lugar um concerto levado a cabo pela Orkestra PhilarmóniCal do Conservatório d' Artes de Loures, no Largo da Igreja do Colégio dos Jesuítas.

A semana termina, no Largo do Colégio, a 29 de julho, com o Bailado “Dançantes” do Espaço Stressless Rosa Macedo, pelas 21h00 e com o concerto da Banda Fundação Brasileira (Mosteiros), pelas 22h15, este a ter lugar nas Portas da Cidade.