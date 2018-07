O Lugar dos Anjos, na ilha de Santa Maria, acolhe entre quinta feira e domingo, mais uma edição do mítico festival de blues, organizado pela Associação Escravos da Cadeínha.

Naquela que é a XV edição do Festival Santa Maria Blues, sobem esta noite ao palco, os The Ragtime Rumours, Alexandre Da Mata & The Black Dogs.



Sexta feira é a vez sos Booze Band, Zac Harmon e Dawn Tyler Watson.

Para a noite a última noite do evento, no sábado, a música está a cargo dos Spookyman, Pat Mother Blues Cohen e Eric Gales.



Refira-se que as três noites irão terminar ao som da seleção musical dos Djs, nomeadamente, Tapa (quinta feira), Sérgio Figueiredo (sexta feira) e Improvavéis (sábado).



Nos dias do festival, no Lugar dos Anjos, não faltará a boa e diversificada gastronomia mariense e o artesanato da ilha.