O Polidesportivo das Portas do Mar, em Ponta Delgada, recebe entre os dias 5 e 7 de junho, a XIV Edição do Torneio Regional do Futebol de Rua, sendo a promotora do evento a Perkursos - Centro Desenvolvimento e Inclusão Juvenil da Kairós – Cooperativa de Incubação de Iniciativas de Economia Solidária.