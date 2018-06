Ximenes Belo presente nas festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada

O bispo católico timorense Ximenes Belo vai marcar presença nas XV Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, uma celebração, disse hoje o autarca local, em que "o protagonista é o povo".

"O protagonista destas festas é o povo", que entre 5 e 8 de julho fará de Ponta Delgada uma cidade de "saudade e cultura", que terá em Ximenes Belo uma personalidade para "melhor compreender a mensagem do Espírito Santo", sublinhou em conferência de imprensa o presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro.

As festas arrancam em 5 de julho, quinta-feira, com uma conferência inaugural proferida por Ximenes Belo, Prémio Nobel da Paz em 1996.

As cerimónias, sublinha o autarca, são centrais para os açorianos, em concreto os micaelenses, mas são também uma "referência para os não residentes", para "a açorianidade" espalhada mundo fora, nomeadamente no Brasil, Estados Unidos e Canadá, com uma grande rede de açorianos e descendentes de cidadãos da região.

Concertos, lançamento de livros, um concurso de massa sovada, a típica partilha de sopas do Espírito Santo e uma missa de coroação, presidida por Ximenes Belo e a decorrer no domingo, dia 8 de julho são outros dos destaques da programação das festas.