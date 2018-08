XII Degraus da Praia no domingo

Decorre no próximo domingo (dia 5 de agosto), pelas 19 horas, a 12ª edição dos “Degraus da Praia”, prova cujo objetivo é subir, em contra-relógio e de forma individual, os cerca de 270 degraus da encosta da Serra do Facho, na Praia da Vitória.

“Trata-se de um percurso duro e desgastante, mas que tem tido muito boa aceitação dos atletas”, referiu Miguel Sousa Azevedo, organizador do evento, citado em nota de imprensa.





A prova que conta este ano, com o apoio da nova Associação de Todo o Terreno da Ilha Terceira, integra o programa desportivo das Festas da Praia 2018 e as inscrições podem fazer-se “até cerca de 20 minutos da partida.





Os atletas partem para a subida com intervalos de minuto a minuto, de modo a evitar muitas ultrapassagens, “pois o percurso tem algumas partes bastante estreitas”, referiu.





“Quem quiser apenas caminhar no percurso também pode fazê-lo”, acrescentou Miguel Sousa Azevedo, lembrando que o recorde do percurso ainda pertence a João Rocha que” já triunfou por cinco vezes na Praia da Vitória, quando efetuou 1m34,02, em 2015. No setor feminino, a recordista continua a ser a consagrada Ana Oliveira, com 2.26,26, obtidos em 2014”.





Refira-se que Délio Teodoro e Dânia Furk foram os vencedores da edição do ano passado.