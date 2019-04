Workshop de Flávio Cristóvam na 4ª sessão do Inspiral

O Salão Paroquial da Igreja de Santa Cruz, na Lagoa, será o palco da quarta sessão do Inspiral, que decorre amanhã, pelas 21 horas, com um workshop levado a cabo pelo músico Flávio Cristóvam, evento que conta com a Banda Estrela d’Alva.



Nascido na ilha Terceira, desde cedo que Flávio Cristóvam tomou o gosto pela música e “sempre pensou além-fronteiras, algo que viu concretizado em março deste ano, com a edição do seu álbum na Bélgica”, adianta nota de imprensa.



Cristóvam ganhou o primeiro lugar quando concorreu ao International Songwriting Competition com o tema “Faith & Wine”, na categoria de melhor artista sem contrato discográfico.



Em 2015, já tinha iniciado o processo de gravação do disco de estreia “Hopes & Dreams” nos estúdios Namouche. Os temas de Cristóvam chegaram ao real.

Em setembro de 2018, edita “Hopes & Dreams”, com o single de avanço “Faith & Wine”, chegando, recentemente, às plataformas digitais, rádios e televisões o single “Red Lights”.

Recorde-se que o Inspiral irá finalizar em setembro de 2019, com um evento final que irá reunir vários artistas e congregar diversas forças vivas do concelho de Lagoa.