Wine in Azores celebra 10º Aniversário

Para comemorar 10 anos de evento, a organização do Wine in Azores, conta com mais de 2 mil vinhos em prova, com cerca de 15 chef’s de cozinha reconhecidos, com o 'Bar Festival in Azores', bem como a segunda edição do 'Wine in Azores Design Awards', um concurso inovador que avalia criatividade e conceito da imagem de todos os vinhos presentes no certame, refere nota de imprensa.







O 'Bar Festival in Azores' trata-se de um atrativo programa de provas comentadas e de provas cegas, bem como as demonstrações gastronómicas apresentadas por 15 reconhecidos chef’s de cozinha, tais como Joe Best, Rui Martins, Rui Paula, António Loureiro, Renato Cunha, Paulo Mota e Francisco Gomes, adianta a organização.





O concurso 'Wine in Azores Design Award's 2018' vai premiar os vinhos que mais surpreendam pela imagem global. Todos os vinhos presentes no evento estarão em concurso e serão avaliados pelo júri, que nesta segunda edição é constituído por Leonor Almeida, Marco Valente, Maria Helena Duarte, Pedro Canto Brum e Victor Almeida.





Refere a organização que a garrafa e o rótulo são o primeiro convite à prova de um vinho, espumante ou aguardente vínica. Cabe aos júris avaliar a criatividade, inovação, conceito, legibilidade da mensagem e a qualidade dos rótulos de todos os vinhos presentes.





O Wine in Azores Design Awards 2018 vai atribuir um prémio ao primeiro, segundo e terceiro classificados, bem como cinco Menções Honrosas para os rótulos dos vinhos que mais se destaquem.