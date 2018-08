“White Friday” conta com cerca de três dezenas de lojas do comércio tradicional de Ponta Delgada

São cerca de três dezenas de lojas do comércio tradicional que vão estar abertas ao público entre as 10 horas e as 22h30, de sexta-feira, dia 3 de agosto, no âmbito da “White Friday – Comércio perto de si", integrado no programa da PDL White Ocean, iniciativa da Câmara Municipal e da Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.