Wall Street fecha em terreno misto em reação aos números do emprego nos EUA

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice Dow Jones Industrial Average avançou 0,33%, ao passo que o alargado S&P500 cresceu 0,18% e o tecnológico Nasdaq perdeu ligeiros 0,02%.

Os dados sobre o emprego mostraram um quadro misto: em agosto, a taxa de desemprego subiu três décimas, para 3,8%, mas foram criados mais empregos do que o esperado: 187 mil postos de trabalho.

“O relatório de emprego é consistente com as nossas projeções de que o mercado de trabalho continuará a desacelerar e a economia [dos EUA] passará por uma recessão moderada por volta do final do ano”, realçou Nancy Vanden Houten, da Oxford Economics.

Inicialmente, os investidores reviram em alta a probabilidade de o banco central americano (Fed) manter as suas taxas inalteradas até ao final do ano, pressuposto que agradou ao mercado.

Mas à medida que a sessão avançava, o entusiasmo moderou-se, especialmente após a publicação do índice mensal de actividade ISM no setor da indústria transformadora.

Em vésperas de fim de semana prolongado, devido ao Dia do Trabalhador nos EUA na segunda-feira, muitos investidores “não quiseram ficar expostos” e venderam, explicou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors.

A reputação de setembro, como o pior mês do ano em média para as ações, não ajudou, acrescentou a analista.

Por setor, destacaram-se os lucros das empresas de energia, que subiram 2,05% impulsionadas pelo aumento dos preços do petróleo, e seguidas pelas empresas de materiais básicos (1,01%).

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones, destacou-se a queda de 7,43% da Walgreens, em reação à saída da sua principal executiva, Rosalind Brewer, após três anos à frente da empresa.

Porém, houve mais empresas em alta, lideradas pela Intel (4,18%), Chevron (2,05%) e Caterpillar (1,80%).