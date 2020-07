Walk&Talk acontece online mas sem ‘digitalizar’ as emoções

Jesse James. Co-diretor do Walk&Talk, juntamente com Sofia Carolina Botelho, fala da edição deste ano, que se realiza de 9 a 19 de julho e que não será nem a nona, nem a décima edição do festival: será uma edição a meio caminho entre o real e o virtual, o primeiro festival no pós-pandemia