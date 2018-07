Votação do concurso '7 Maravilhas à Mesa' começou esta sexta-feira

“O Segredo da Atlântida” é o título da mesa de Ponta Delgada, pré-finalista do concurso nacional “7 Maravilhas à Mesa”, cuja votação nacional começou esta sexta-feira e termina domingo,dia 22 de julho, com a gala a ter lugar em Monsaraz.

A mesa “O Segredo da Atlântida”, de Ponta Delgada, cujo padrinho é Pedro Pauleta, é constituída por Cracas (Petiscos), Atum Fresco Braseado com Legumes Salteados (Peixe e Marisco), Carne de Vaca IGP Grelhada com Batata Frita (Carne e Caça) e Ananás (Produto Endógeno). Nos vinhos, Ponta Delgada propõe Quinta da Jardinete (IGP Chardonnay, colheita selecionada 2016) e Quinta da Jardinete (Barrica de Carvalho 2016), refere nota de imprensa.







Para votar na “mesa” de Ponta Delgada, nesta iniciativa conjunta da Câmara de Ponta Delgada e da Confraria Gastrónomos dos Açores, basta ligar para o seguinte número: 760 10 70 04.



Refira-se que as “7 Maravilhas à Mesa” é um concurso nacional, no seguimento do projeto “7 maravilhas”, cujo objetivo é eleger a “melhor mesa” gastronómica, nacional (regional), associada a vinhos, nas versões de vinhos, pratos e petiscos, queijos e enchidos, roteiros, eventos e experiências enogastronómicas, valorizando a harmonização entre gastronomia e vinhos, bem como a experiência associada ao roteiro turístico.