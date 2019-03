Voos para as Flores com reforço de cerca de sete mil lugares na época alta

O Presidente do Governo dos Açores anunciou, um reforço de cerca de sete mil lugares nas ligações aéreas para as Flores durante a próxima época alta, um reforço que eleva para 76 mil o total de lugares disponíveis para esta ilha no verão IATA.

Vasco Cordeiro que falava aos jornalista após a reunião do Executivo açoriano com o Conselho de Ilha, no início da visita estatutária às Flores, explicou que “na época alta de 2019, a ilha das Flores, quer nas ligações Ponta Delgada-Flores-Ponta Delgada, quer nas ligações Terceira-Flores-Terceira, terá um aumento de cerca de sete mil lugares, reforçando-se, assim, a capacidade de transporte aéreo, que disponibilizará um total superior a 76 mil lugares”.





De acordo com nota do Gacs, o presidente do governo disse ainda que na reunião, foi também possível fazer um ponto de situação em relação a um conjunto de obras que estão a decorrer nas Flores, caso do investimento de cerca de 10 milhões de euros no Porto das Poças, assegurando que está tomada a decisão de avançar com a segunda fase uma vez concluída esta primeira intervenção.





Na reunião com o Conselho de Ilha outro dos assuntos analisados foi a instalação nas Flores de uma estação da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (RAEGE), um processo que está em fase de aquisição dos terrenos e de planeamento das especificidades técnicas do projeto.





Este processo resulta de uma parceria direta entre o Governo dos Açores e o Governo de Espanha, que permitiu a instalação de uma primeira estação geodésica na ilha de Santa Maria.





“Esta foi, assim, uma reunião útil e proveitosa que, estou convicto, resultará em benefício, quer da ação quotidiana do Governo, quer dos desafios e das necessidades da ilha das Flores, que estamos a atender com as respostas devidas”, afirmou Vasco Cordeiro.