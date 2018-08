Voos da SATA entre Graciosa e São Miguel sem lugares até 24 de agosto

O deputado do PSD/Açores eleito pela ilha Graciosa, João Bruto da Costa, denunciou, esta quinta-feira, a falta de lugares nas ligações aéreas entre a Graciosa e São Miguel “até dia 24 de agosto”, uma situação “perfeitamente inaceitável, no que diz respeito à mobilidade, não apenas dos graciosenses mas de todos quantos se queiram deslocar à Ilha Graciosa”, referiu.

De acordo com comunicado do Partido, o social democrata, refere que “neste momento é impossível sair da Graciosa com destino a São Miguel até ao dia 24”, tratando-se de “um caos instalado que era perfeitamente previsível, lamentando-se assim a falta de respostas para uma ilha que já tem imensas dificuldades e que, nesta altura do ano, recebe muitos visitantes”.

Desta forma, João Bruto da Costa, defende que a Graciosa necessita “de uma atenção mais aprofundada, também, a este nível”, já que “a mobilidade, de e para a ilha, não pode ser prejudicada, sob qualquer critério”, disse em comunicado, concluindo que "o isolamento da Graciosa não se compadece com qualquer falta de mobilidade, ainda mais motivada pela incompetência de quem gere os destinos dos Açores há mais de duas décadas”.