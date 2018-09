Voo entre Porto Santo e Madeira atrasado devido a ameaça de bomba

As mais lidas

O avião ficou retido na pista e os cerca de 40 passageiros abandonaram o aparelho, enquanto as autoridades policiais e aeroportuárias tomavam conta da ocorrência.

O voo da companhia Binter entre o Porto Santo e o Aeroporto Cristiano Ronaldo, na Madeira, previsto para as 18:30 de hoje só partiu às 20:00 devido a uma alegada ameaça de bomba, indicou fonte aeroportuária.

