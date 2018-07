Vitória de Setúbal vence em Badajoz com golo de Mendy

O Vitória de Setúbal, da I Liga de futebol, venceu no sábado, por 1-0, o CD Badajoz, da 2.ª divisão B espanhola, no sétimo jogo de preparação dos sadinos na pré-época.

O único golo do encontro, realizado no Estádio Nuevo Vivero, em Badajoz, foi obtido, aos 89 minutos, pelo avançado Mendy, um dos reforços da equipa de Lito Vidigal para a nova temporada.

Na quinta-feira, pelas 20 horas, o plantel vitoriano tem novo teste, desta vez frente ao Extremadura, da Segunda Divisão espanhola. A partida no Estádio do Bonfim servirá de apresentação aos sócios do emblema sadino.