Vitória de Guimarães procura igualar provisoriamente o rival Sporting de Braga

Depois do empate no terreno do Boavista (1-1), os vimaranenses ficaram a três pontos dos bracarenses, que foram batidos em casa pelo campeão Benfica (1-0), podendo empatar pontualmente antes de os comandados de Artur Jorge defrontarem o Casa Pia, em Rio Maior, no dia 30.

O Vitória de Guimarães, que não perde há três jornadas, procura somar 29 pontos antes de visitar o rival Sporting de Braga, frente ao emblema de Vila do Conde, que não perde há cinco jogos, mas empatou os últimos quatro e ocupa o aflitivo 16.º e antepenúltimo lugar, com os mesmos 12 pontos do Gil Vicente.

Este embate, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, está marcado para as 15:30, à mesma hora que, em Vizela, o emblema local recebe o também minhoto Moreirense, na estreia do espanhol Rubén de la Barrera no comando técnico dos anfitriões, nos quais sucede ao seu compatriota Pablo Villar.

O Vizela ocupa o 17.º e penúltimo posto, com 11 pontos, e não vence há quatro jogos, recebendo o tranquilo Moreirense, sexto colocado, com 25 pontos, que até pode ultrapassar o Vitória de Guimarães, caso os vizinhos tenham um ‘deslize’.

O conjunto orientado por Rui Borges soma nove jogos sem perder, contando entre estes encontros com três empates, um deles na receção ao Benfica.

A 15.ª ronda da I Liga prossegue depois do Natal, com destaque para as receções de Benfica e FC Porto a Famalicão e Desportivo de Chaves, respetivamente, em 29 de dezembro, um dia antes de o líder Sporting jogar no campo do Portimonense.