Vítima não apresentou queixa nem pediu indemnização

A deslocação de uma jovem de 14 anos a uma unidade de saúde para realizar um teste de gravidez foi o ponto de partida para a investigação sobre a alegada prática do crime de violação. A jovem de 14 anos foi levada à unidade de saúde pela própria mãe, que a foi buscar à escola após uma familiar lhe contar que a sua filha tinha sido violada por Marco de Sousa Caneira, filho da cantora Ágata.

