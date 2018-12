Vítima de homicídio em Elvas atingida a tiro quando seguia em viatura, adiantam fontes policiais

As mais lidas

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre disse à Lusa não ter registo da ocorrência, por não terem sido mobilizados os bombeiros de Elvas.

A investigação do homicídio está a cargo da Polícia Judiciária (PJ), que se encontrava hoje de manhã na zona a proceder a averiguações.

As autoridades policiais não procederem a qualquer detenção até ao final da manhã de hoje.

As mesmas fontes policiais avançaram à Lusa que os disparos, pelo menos três, terão sido feitos com pistola ou revólver, desconhecendo-se, por enquanto, quantas pessoas estiveram envolvidas nos tiros.

De acordo com as mesmas fontes, o homicídio ocorreu num bairro da cidade raiana de Elvas, quando foram efetuados vários disparos, por trás, contra uma viatura ligeira, em que seguiam os três homens, tendo um deles sido atingido mortalmente.

A vítima do homicídio ocorrido na noite de Natal em Elvas, distrito de Portalegre, foi atingida por um dos vários disparos efetuados contra a viatura em que seguia com mais dois homens, revelaram fontes policiais à agência Lusa.

