Visitar Benfica na Taça é bom para o Arouca se habituar aos grandes palcos, diz Quim Machado

O Arouca, 13.º classificado do segundo escalão, vai defrontar os ‘encarnados’ nos 16 avos de final da Taça, no último fim de semana de novembro, naquele que será o terceiro jogo na competição como visitante, depois das vitórias sobre Caçadores das Taipas (1-0) e Farense (3-1).

O técnico reagiu hoje ao sorteio da Taça, ocorrido na sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Mafra, no domingo, em jogo da sétima jornada da II Liga.

"Ainda faltam algumas semanas. Vamos ter tempo para pensar no Benfica. Saiu-nos um dos adversários mais difíceis e que vai jogar em casa. Por outro lado, é bom para o Arouca, para se habituar outra vez aos grandes palcos, que é onde pretendemos regressar. Na teoria tudo parece fácil, mas os jogos da Taça não são fáceis e acontecem sempre surpresas", afirmou Quim Machado.

O treinador do Arouca, Quim Machado, salientou este sábado a oportunidade de o clube da II Liga de futebol regressar aos "grandes palcos" com a visita ao Benfica, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

