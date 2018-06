Visado o contrato de empréstimo de assistência financeira entre o FAM e a autarquia de Nordeste

Com o contrato de empréstimo, o município procederá ao pagamento total dos empréstimos de reequilibro financeiro, assim como ao empréstimo com o Fundo de Apoio à Economia Local, no valor de 10.066.391,07 euros.

De acordo com nota da autarquia, o contrato integra, também, os passivos contingentes do município (de 661.999,18 euros) e a dívida comercial das empresas com processo de internalização, no valor de 527.124,53 euros.

O valor do empréstimo global do empréstimo concedido é de 11.255.514,78 euros.