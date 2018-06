“Violas do Atlântico VIII” recebe Viola Caipira do Brasil

A Associação de Juventude Viola da Terra leva a cabo, amanhã e quarta-feira, a oitava edição do “Violas do Atlântico”, que conta este ano com a Viola Caipira do Brasil

Presente na edição deste ano vai estar o músico Chico Lobo, de Belo Horizonte, que trará a sua Viola de Arame do Brasil, conhecida como Viola Caipira. A este irá juntar-se Rafael Carvalho, com a sua Viola da Terra, e farão dois concertos, um já amanhã pelas 21 horas no Centro Social e Paroquial da Ribeira Quente e na quarta-feira, pelas 21 horas no Salão Nobre do Teatro Micaelense.

O “Violas do Atlântico” tem trazido aos Açores músicos que tocam, divulgam e promovem o ensino da Viola de Arame em Portugal e não só, pretendendo valorizar as Violas e criar espaços de diálogo, aproximação e troca de experiências, segundo refere nota da organização.

A presença da Viola Caipira nesta edição de 2018 é ainda mais especial uma vez que a Viola foi reconhecida como Património Imaterial de Minas gerais, a 14 de junho de 2018.

Os eventos são de entrada livre e limitados à lotação de cada espaço.